На базе Консультативно-диагностического центра открылся дневной гастроэнтерологический стационар

В КДЦ Мурманской областной больницы возобновил работу кабинет гастроэнтеролога, где можно пройти лечение на дневном стационаре.

Ольга Волкова, врач-гастроэнтеролог: «Это важно для людей, которым нужно долечивание после стационарного этапа или, которые диагностически ясные, у них наблюдается сезонность обострения гастроэнтерологических заболеваний. Эта помощь, которая, когда не помогают таблетированные формы, когда нужны инфузии, внутримышечные инъекции – весь спектр».

В кабинете также можно получить консультацию колопроктолога. Именно специалист этого профиля может дать пациенту консультацию по поводу беспокоящих его симптомов и отличить, к примеру, онкологию от обычных полипов.

Анастасия Куликова, врач-колопроктолог: «Обычный симптом выделения крови может за собой подразумевать довольно-таки много заболеваний. Чаще всего люди думают, что это обычный геморрой, ходят в аптеку, покупают свечи, убирают симптом, но не лечат само заболевание. А очень часто за геморроем могут скрываться довольно разнообразные заболевания, такие как полипы, анальные трещины, также и рак. Самое основное, что в первую очередь нужно всегда исключать».

Очень важно своевременно проходить колоноскопию, подчеркивают медики. По нормам, такое исследование обычно назначают с 45 лет. Именно в этом возрасте увеличивается вероятность появления нежелательных новообразований в толстой кишке. Именно колоноскопия позволяет врачу непосредственно взглянуть на источник боли и неприятных ощущений.

Владимир Салтовец, заведующий эндоскопическим отделением КДЦ: «Пациент предварительно готовится, очищает кишечник. Для этого есть методика, а потом мы осматриваем с помощью гибкого эндоскопа толстую кишку и оцениваем её состояние».

Благодаря современному оборудования врачи ещё на этапе диагностики могут взять фрагмент ткани для биопсии, что значительно ускоряет процесс лечения. Специалисты не устают напоминать, что своевременное выявление заболеваний – лучший способ борьбы с ними. Поэтому, если у вас есть подозрения, то стоит обратиться к специалисту. И не затягивать…