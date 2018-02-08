На базе медсанчасти «Севрыба» в Мурманске будет создан региональный травматологический центр

Он будет оснащен по последнему слову техники. На эти цели только в этом году будет направлено около 32 миллионов рублей.

Большую часть этих средств потратят на первый этап капитального ремонта приёмного отделения и современную травматологию.

На базе медсанчасти работает центр, где оказывается помощь пострадавшим в ДТП. Учреждение выполняет функции межмуниципального комплекса по лечению пациентов, получивших ожоговые травмы. В стационаре проходят реабилитацию люди с нарушением функций центральной нервной системы.

«Севрыба» – крупнейшее медицинское учреждение региона, располагает стационаром на 376 коек. Завершить ремонт приёмного отделения планируют до 1 ноября 2019.