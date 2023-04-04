На базе МГТУ состоялась научно-практическая конференция «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне РФ»

Эта конференция стала частью деловой программы межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика-2023». Её участники - ученые, которые приехали со всей России. Неслучайно площадкой проведения стал Мурманский государственный технический университет.

Константин Аллояров, проректор по научной работе МГТУ: «МГТУ является традиционно университетом, который находится в Арктической зоне и в задачи которого входит подготовка кадров для Арктической зоны, для предприятий, которые реализуют здесь свои проекты, а также для выполнения научных исследований».

Соорганизаторами конференции стали региональное МЧС и Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Конференция состоит из 8 секций. Основные, из которых - мониторинг, прогнозирование и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Также будут рассмотрены морская и космическая деятельность, сохранение исторического наследия в Арктической зоне.

Алексей Гордиенко, руководитель Научно-исследовательского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны чрезвычайных ситуаций МЧС России: «Во-первых, конференция впервые проходит в рамках учений, потому что мы не просто говорим - мы говорим с прикладной позиции, что происходит на земле. Во-вторых, впервые такая масштабная конференция вынесена не в центр - академический московский или санкт-петербургский, а вынесена в регион. При том, в один из сложнейших с экономической позиции и ведущих в Арктической системе регионов России – Мурманскую область».

Конференция пройдёт на нескольких площадках города: в МГТУ, МАГУ и завершится 6-7 апреля в Мурманской областной филармонии.