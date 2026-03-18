На базе Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии проведены пожарно-тактические учения

В них так же были задействованы силы и средства МЧС России по Мурманской области.

По легенде учений, возгорание произошло на втором этаже казармы. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации дежурный по войсковой части передал информацию в подразделение пожарной охраны, а также поднял по «Тревоге» нештатную пожарную команду отряда.

Было развернуто звено газодымозащитной службы для ликвидации пожара и эвакуации пострадавших из задымленного помещения.

С поставленной нештатной задачей росгвардейцы и сотрудники МЧС успешно справились.

Проведение подобных тренировок особенно символично в юбилейный год образования Росгвардии и 215-у годовщину войск правопорядка России. Совершенствование профессиональной подготовки личного состава, отработка взаимодействия с экстренными службами и повышение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации остаются важными направлениями служебной деятельности ведомства, направленными на обеспечение безопасности граждан и объектов инфраструктуры.