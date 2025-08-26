С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.25 19:30

На базе Мурманского арктического университета заработал береговой учебно-тренажёрный центр

Его открытие настоящее событие для студентов, ведь теперь они смогут тренироваться в стенах родного вуза.

Одним из первых гостей комплекса стал губернатор Андрей Чибис.

Новый учебно-тренажёрный комплекс представляет собой несколько трюмов, в которых курсанты и действующие члены экипажей морских судов смогут отрабатывать навыки по борьбе с затоплением, с пожарами и дымовыми лабиринтами. Каждый отсек – как настоящая часть корабля. Никаких муляжей, всё тонет или горит здесь и сейчас.

Этот комплекс по борьбе за живучесть судна создан из морских контейнеров. Технически он полностью автономный. А по уровню и качеству исполнения – самый современный в нашей стране, аналогов которому нет.

Дмитрий Асташов, помощник генерального директора компании – поставщика: «Мы обучим тех, кто будет обслуживать – техников, инструкторов. У нас есть программа подготовки, мы не можем так бросить, потому что техника довольно сложная».

Появление данного комплекса – это первый этап. Впереди строительство центра с бассейном глубиной до 4 метров, который оснастят тренажерами для практики не только морских специалистов, но и нефтегазовых. Там даже установят уникальный тренажёр по высадке на лёд.

Мария Князева, и.о. ректора МАУ: «Мы затачиваем оба объекта под Северный морской путь. Например, в этом комплексе мы можем регулировать температуру воды. А в здании с бассейном мы максимально приблизили к морским условиям: будет стоять генератор воды, будет волна до 1,5 метра, будет генерироваться ветер до 10 м/с, дождь до 20 мм/ч, разные уровни освещенности. И затачивали под требования Полярного кодекса».

Порядка 400 студентов рыбопромышленного колледжа и одной тысячи морской академии в новом учебном году будут тренироваться в открывшемся комплексе.

Ранее это было возможно делать только в рамках сотрудничества в стенах филиала Макаровского университета. Теперь же наш МАУ построил свой центр. И он ещё один шаг в рамках создания кампуса мирового уровня.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Без такой инфраструктуры невозможно дальнейшее морское признание. Появление этого учебно-тренировочного комплекса обеспечивает развитие университета. Во-первых, профессиональную подготовку, во-вторых, документы, которые позволяют морякам работать на судах. И, конечно, это дополнительная возможность для университета зарабатывать деньги, потому что университет сможет оказывать услуги сторонним организациям по проведению тренировок».

Отметим, что открытие обоих модулей центра запланировано уже через год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:20«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,09 рубля, доллар потерял почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании Мурманска исполнили более 90% предписаний Госжилстройнадзора-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»