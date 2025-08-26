На базе Мурманского арктического университета заработал береговой учебно-тренажёрный центр

Его открытие настоящее событие для студентов, ведь теперь они смогут тренироваться в стенах родного вуза.

Одним из первых гостей комплекса стал губернатор Андрей Чибис.

Новый учебно-тренажёрный комплекс представляет собой несколько трюмов, в которых курсанты и действующие члены экипажей морских судов смогут отрабатывать навыки по борьбе с затоплением, с пожарами и дымовыми лабиринтами. Каждый отсек – как настоящая часть корабля. Никаких муляжей, всё тонет или горит здесь и сейчас.

Этот комплекс по борьбе за живучесть судна создан из морских контейнеров. Технически он полностью автономный. А по уровню и качеству исполнения – самый современный в нашей стране, аналогов которому нет.

Дмитрий Асташов, помощник генерального директора компании – поставщика: «Мы обучим тех, кто будет обслуживать – техников, инструкторов. У нас есть программа подготовки, мы не можем так бросить, потому что техника довольно сложная».

Появление данного комплекса – это первый этап. Впереди строительство центра с бассейном глубиной до 4 метров, который оснастят тренажерами для практики не только морских специалистов, но и нефтегазовых. Там даже установят уникальный тренажёр по высадке на лёд.

Мария Князева, и.о. ректора МАУ: «Мы затачиваем оба объекта под Северный морской путь. Например, в этом комплексе мы можем регулировать температуру воды. А в здании с бассейном мы максимально приблизили к морским условиям: будет стоять генератор воды, будет волна до 1,5 метра, будет генерироваться ветер до 10 м/с, дождь до 20 мм/ч, разные уровни освещенности. И затачивали под требования Полярного кодекса».

Порядка 400 студентов рыбопромышленного колледжа и одной тысячи морской академии в новом учебном году будут тренироваться в открывшемся комплексе.

Ранее это было возможно делать только в рамках сотрудничества в стенах филиала Макаровского университета. Теперь же наш МАУ построил свой центр. И он ещё один шаг в рамках создания кампуса мирового уровня.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Без такой инфраструктуры невозможно дальнейшее морское признание. Появление этого учебно-тренировочного комплекса обеспечивает развитие университета. Во-первых, профессиональную подготовку, во-вторых, документы, которые позволяют морякам работать на судах. И, конечно, это дополнительная возможность для университета зарабатывать деньги, потому что университет сможет оказывать услуги сторонним организациям по проведению тренировок».

Отметим, что открытие обоих модулей центра запланировано уже через год.