На базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота провели праздник в честь Дня призывника

В этом году в мероприятии приняли участие более 500 старшеклассников.

День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проводят на территории воинских частей Северного флота. Для будущих защитников Отечества организовали познавательную программу.

Торжественное открытие сопровождалось концертной программой.

Ребята узнали о службе в Вооружённых Силах России, познакомились с армейским бытом и пообщались с военнослужащими.

Также им провели экскурсию по воинской части, показали технику и современное вооружение, а потом накормили сытным обедом с полевой кухни.

Николай Голиков, инженер технической части ремонтно-восстановительного батальона Северного флота: «Детям нужно показывать, с чем они столкнутся в будущем. Закончив школу, колледжи, институты, большинство из них пойдёт служить по призыву в Вооруженные Силы».

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
