На базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота провели праздник в честь Дня призывника
День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проводят на территории воинских частей Северного флота. Для будущих защитников Отечества организовали познавательную программу.
Торжественное открытие сопровождалось концертной программой.
Ребята узнали о службе в Вооружённых Силах России, познакомились с армейским бытом и пообщались с военнослужащими.
Также им провели экскурсию по воинской части, показали технику и современное вооружение, а потом накормили сытным обедом с полевой кухни.
Николай Голиков, инженер технической части ремонтно-восстановительного батальона Северного флота: «Детям нужно показывать, с чем они столкнутся в будущем. Закончив школу, колледжи, институты, большинство из них пойдёт служить по призыву в Вооруженные Силы».