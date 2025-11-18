На базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота провели праздник в честь Дня призывника

В этом году в мероприятии приняли участие более 500 старшеклассников.

День призывника для мурманских старшеклассников традиционно проводят на территории воинских частей Северного флота. Для будущих защитников Отечества организовали познавательную программу.

Торжественное открытие сопровождалось концертной программой.

Ребята узнали о службе в Вооружённых Силах России, познакомились с армейским бытом и пообщались с военнослужащими.

Также им провели экскурсию по воинской части, показали технику и современное вооружение, а потом накормили сытным обедом с полевой кухни.

Николай Голиков, инженер технической части ремонтно-восстановительного батальона Северного флота: «Детям нужно показывать, с чем они столкнутся в будущем. Закончив школу, колледжи, институты, большинство из них пойдёт служить по призыву в Вооруженные Силы».