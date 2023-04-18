На базе школы №49 впервые прошло первенство по бадминтону среди младших и старших групп

Юные участники на высоком уровне показали свои достижения в этом виде спорта.

Комплексная детско-юношеская спортивная школа №17 Мурманска стала организатором первенства по бадминтону. Базируется учреждение на территории одной из школ города. Что касается участников, то их набралось немало – около 60.

Тимофей Петровский, участник соревнований по бадминтону: «Я получил первое место».

Примечательно, что в спортивной школе №17 бадминтон секцию бадминтона открыли в 2022 году, сейчас же, в конце учебного года, пора подводить итоги, а также отобрать команду, которая выступит на областных соревнованиях в конце апреля.

Сергей Тян, главный судья соревнований: «У детей очень большой интерес к спорту, потому что у нас новый тренер-преподаватель. Он буквально сразу набрал четыре группы детей. Отбоя нет. Ну, как видите – все условия мы им создали для наших детей: ракетки, валанчики, так же сетки и хорошие площадки, которые нам разрисовали. Поэтому можно проводить общегородские соревнования, вплоть до первенства области среди детей».

Настя и Саша, участницы соревнований по бадминтону: «Я немного волнуюсь. Очень интересно посмотреть, как все происходит тут».

У воспитанников спортивной школы есть все шансы вырасти победителями. Главное, есть знающий тренер-преподаватель, поддержка родителей и школа, которая предоставляет все условия для развития бадминтона.