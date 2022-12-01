На базе школы №53 состоялись городские оборонно-спортивные соревнования юнармейских отрядов «Служить России»

Юнармейцы в возрасте от 12 до 16 лет из 6 общеобразовательных учреждений Мурманска приняли участие в соревнованиях, которые прошли в 53-й школе.

Василий Буров, начальник штаба местного юнармейского отделения г. Мурманска: «Оборонно-спортивные соревнования у нас проходят среди юнармейских отрядов. Цели и задачи этих соревнования, скажем так, прививание качества патриотизма и гражданственности».

Среди этапов: «Смотр строя и песни», «Разборка-сборка автомата Калашникова», «Оказание первой помощи», «Международные сигналы SOS». Так же ребятам нужно было сдать нормативы по надеванию противогаза.

Марина Банникова, отряд «Патриот» школа №31: «Наша школа участвует в этом мероприятии уже не первый раз. А вот наша отряд впервые. Мы покажем все навыки, которым научились и планируем одержать победу».

Такие соревнования проходят регулярно.