На берегах Умбы создана Гильдия Дедов Морозов Заполярья

15 Дедов Морозов со всей Мурманской области встретились в посёлке для подписания особенного документа. Среди волшебников был замечен и карельский дедушка.

По доброй традиции, например, в Оленегорске с Новым годом жителей поздравляет не Дед Мороз, а сказочный Морозко. Именно в окрестностях этого города были некогда сняты сцены знаменитой экранизации русской сказки, режиссёром которой выступил Александр Роу. Оттого рядом с морозным волшебником на встрече Дедов не Снегурочка, а героиня произведения – Марфушенька. Но сегодня она персонаж во всём положительный, ведь сказка непременно должна быть доброй.

Морозко, г. Оленегорск: «Самое большое счастье, это когда столько Морозов, вместе объединив свою волшебную силу, они дарят свою доброту маленьким ребятам, которые в эти трудные времена соскучились по человеческому общению, по волшебству и доброте».

В прошлом году волшебник из Умбы - Мороз Поморович на встречу пригласил лишь одного сказочного соседа, там и договорились созвать на фестиваль больше дедушек с внучками или помощниками со всех уголков Мурманской области.

Мороз Поморович, п. Умба: «Это большая честь для меня быть среди братьев одним из самых главных, а тем более, встретить их в посёлке Умба».

Через мост, соединяющий две части посёлка – старый и новый районы Умбы, прошествовали 15 Дедов Морозов, в числе которых и почётный гость из Карелии – Паккайне, один из самых молодых волшебников планеты.

На будущий год в поселении ждут сказочников и из других уголков страны.

Дед Мороз и Снегурочка, ЗАТО г. Североморск: «Большой-большой любви! И зарядиться позитивом, потому что сегодняшний день - показатель: что-то, где-то мешало, мороз, не состыковки, но благодаря общему позитиву получилось всё замечательно! Народ доволен, Дед Мороз доволен, поэтому, думаю, не последний раз видимся».

Своё начало фестиваль берёт начало с прошлого года, когда на базе культурного Центра Умбы развернулся Терем Деда Мороза. Но стать таким масштабным праздник смог лишь в 2021 году, во многом благодаря денежной поддержке Фонда президентских грантов.

Рамиля Хайруллина, организатор Арктического фестиваля «Северные Морозы», п. Умба: «Наш Север, наше Кольское Заполярье создано для того, чтобы мы показывали наших Северных Морозов. Нам ничего придумывать не надо, у нас с вами всё есть: снег, зима, настоящие северные морозы, которые и дарят настоящую сказку, которая приходит в каждый дом в декабре каждого года».

Возможно, заявляют организаторы, событие станет кочующим, будет проходить в разных городах и посёлках нашего региона. За круглым столом волшебники Севера подписали резолюцию о создании Гильдии Дедов Морозов. Между тем, дедушек ожидают и на пятом фестивале «Морозко» в городе металлургов. Праздник имеет особое значение для жителей Оленегорска. Речь, конечно, об одноимённом с фестивалем фильме.

Валентина Островская, режиссёр массовых представлений Центра культуры и досуга «Полярная звезда», г. Оленегорск: «До всесоюзной премьеры фильма, она состоялась в нашем Дворце культуры, куда приехали все замечательные актёры и режиссёр Роу, который сказал добрые слова о том, что они подружились. Оленегорцы снимались в этом фильме в массовке, каждый там может узнать себя. И сани Морозко делал наш оленегорский кузнец».

Фестиваль-конкурс представляет собой показ театрализованных представлений, игровых и танцевальных программ, спектаклей, поставленных по мотивам «Морозко» в муниципалитетах области. Самому лучшему коллективу достается гран-при фестиваля – переходящий посох Морозко.