На берегу Баренцева моря в Териберке отремонтируют маяк

Волонтёры и добровольцы уже начали работы.

В этом сезоне в рамках проекта «От родника до океана. Маяки» планируют обновить внешний вид здания: демонтировать старую облицовку сооружения и восстановить кирпичную кладку.

Совместно с профессиональными строителями волонтёры обошьют фасад армированной сеткой, оштукатурят и укрепят стены высокопрочной грунтовкой, покрасят и заменят окна.

Напомним, в прошлом году волонтёры помогли облагородить маяк Кашкаранцевский на берегу Белого моря. Проект реализуется совместно с гидрографической службой Северного флота, в нём принимают участие почти 300 волонтёров.