На берегу Баренцево моря обнаружено тело женщины

Личность погибшей установить пока не удалось. Разыскиваются родственники или друзья погибшей.

Полиция просит всех жителей Мурманской области обратить внимание на следующую информацию: на вид женщине 35-45 лет, рост около 160-170 см, телосложение плотное, волосы чёрные средней длины. Погибшая была одета: шапку крупной вязки синего цвета; такого же цвета демисезонный удлинённый пуховик, на левом рукаве надпись «Polo club», синие джинсы, «уги» чёрного цвета с молнией с обеих сторон. Кофта жёлтого цвета. На теле имелось украшение: цепочка с кулоном в виде «Стрекозы» из металла серого цвета