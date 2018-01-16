День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.18 19:30
На берегу Баренцево моря обнаружено тело женщины
Личность погибшей установить пока не удалось. Разыскиваются родственники или друзья погибшей.
Полиция просит всех жителей Мурманской области обратить внимание на следующую информацию: на вид женщине 35-45 лет, рост около 160-170 см, телосложение плотное, волосы чёрные средней длины. Погибшая была одета: шапку крупной вязки синего цвета; такого же цвета демисезонный удлинённый пуховик, на левом рукаве надпись «Polo club», синие джинсы, «уги» чёрного цвета с молнией с обеих сторон. Кофта жёлтого цвета. На теле имелось украшение: цепочка с кулоном в виде «Стрекозы» из металла серого цвета
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