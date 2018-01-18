День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.18 19:30
На берегу Баренцево моря от переохлаждения погибла женщина
13 января 2018 года в Следственный отдел по Кольскому району поступило сообщение об обнаружении на берегу губы Карабельная (акватория Баренцева моря) в Кольском районе тела женщины. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники регионального УМВД России. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время личность женщины официально ещё не установлена, хотя родственники по фотографии погибшую узнали.
Следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области в ходе процессуальной проверки установил, что причиной смерти северянки стало переохлаждение.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 213 человека
-
Последние комментарии
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, картофель и репчатый лук продолжают «радовать» северян ростом цен-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 17 копеек, евро – почти на 9 копеек-PRO ЭнергетикуНеобходимо повышать надежность энергоснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях