На берегу Баренцево моря от переохлаждения погибла женщина

13 января 2018 года в Следственный отдел по Кольскому району поступило сообщение об обнаружении на берегу губы Карабельная (акватория Баренцева моря) в Кольском районе тела женщины. Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники регионального УМВД России. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время личность женщины официально ещё не установлена, хотя родственники по фотографии погибшую узнали.

Следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области в ходе процессуальной проверки установил, что причиной смерти северянки стало переохлаждение.