На берегу Кольского залива в Мурманске обнаружено пятно нефтепродуктов

Наталья Раевская, известный в Мурманске волонтёр, занимающийся лечением птиц, обнаружила на восточном побережье Кольского залива в районе одноименного моста пятно нефтепродуктов.

Вместе с коллегой женщина отправилась выпускать спасенную утку и обнаружила, что часть берега в районе проведения фестиваля «Гольфстрим» покрыта пятнами мазута, а в воздухе стоит едкий запах.

Такие разливы нефтепродуктов могут серьёзно навредить окружающей среде, последствиями может стать гибель животных и микроорганизмов.

По словам волонтёра, на небольшом острове, который находится напротив набережной, гнездятся краснокнижные гаги обыкновенные.

С призывом разобраться в ситуации неравнодушные уже обратились в правительство Мурманской области, МЧС, Роспотребнадзор и прокуратуру.