В рамках акции «Дни зелёных действий» на берегу реки Ура состоялась масштабная уборка пляжа и его окрестностей силами неравнодушных граждан. С деловым визитом эковолонтёров посетил и бывший министр экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Пляж на реке Ура – излюбленное место для отдыха жителей Мурманска и области. Многие северяне отмечают, что некоторые люди, хорошо проведя время на свежем воздухе, не считают нужным убрать за собой мусор. После них часто остаются окурки, одноразовые мангалы, бутылки и прочий хлам. И зачастую разгребать его приходится экоактивистам.

Антон Савохин, экодоброволец: «Бутылки, банки, мангалы, фантики всякие. Окурки. Памперсы бывают, да. А вот в отдалении от трасс бывает находим огромные автопокрышки. Как они туда попадают, ну, для меня тайна».

Антон родом из Кировска, он вместе со своими товарищами уже несколько лет ездит на добровольные уборки по всей области, чтобы улучшить экообстановку в родном Заполярье. Волонтёр, как и его соратники, прекрасно осознаёт, что халатное отношение к окружающей среде приводит к неблагоприятным последствиям – наши уникальные северные пейзажи становятся похожими на свалку. Исправить ситуацию призван проект «Чистая Арктика», инициированный капитанами ледоколов Дмитрием Лобусовым и Геннадием Антохиным.

Акция «Дни зелёных действий» в Ура-Губе должна привлечь внимание общественности к проблеме защиты окружающей среды. По словам бывшего министра экологии Российской Федерации, такие акции целиком и полностью держатся на плечах добровольцев.

Дмитрий Кобылкин, врио заместителя секретаря генерального совета партии: «Волонтёры – это, конечно, необычные люди. Это люди очень активные, с очень уверенной жизненной позицией, на мой взгляд, шкала их патриотизма приближена к максимуму. Волонтёры – это наш генофонд, это люди, которые на самом деле будут нас толкать вперёд».

Представители добровольческих движений отмечают, что в последние годы среди активистов число молодёжи уверенно растёт.

Святослав Ширвель, руководитель волонтёрского движения: «В последнее время ребята начали активно проявлять себя, входить в волонтёрские ряды. Добровольцы видят, что это действительно помогает, что их работа получает положительные отклик у общества, поэтому для ребят это своеобразная форма самореализации».

Одними субботниками дело не ограничивается. Правительство Мурманской области также проводит активную «зелёную политику». Например, недавно были закрыты вредные производства в Никеле и Мончегорске, а также началась рекультивация свалки в микрорайоне Дровяном.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Следующая наша задача в рамках нашей программы – это обеспечить очистку Кольского залива, провести подъём затонувших судов. Продолжается у нас рекультивация помётохранилища на птицефабрике «Снежная», которая тоже вызывала у экологов много вопросов, потому что наши все водные системы взаимосвязаны, всё это влияет, в том числе, и на состояние рыбных запасов».

Акция «Дни зелёных действий», как и проект «Чистая Арктика», поддержаны правительством России. Согласно этим инициативам организованы субботники, экомарафоны и необычная исследовательская экспедиция на Северный полюс, в которой участвовал Фёдор Конюхов.