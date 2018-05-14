На берегу Семёновского озера навели чистоту

Береговая линия Семёновского озера стала чище. В минувшие выходные здесь прошёл субботник, принять участие в котором смогли все желающие. Субботники здесь проходят довольно часто. Несмотря на это, работы добровольцам хватает.

Даже дождливая погода не стала преградой для жителей заполярной столицы. Идею навести порядок на береговой линии водоёма выдвинула администрация Ленинского округа, которая обеспечила добровольцев мешками, перчатками и другим необходимым инвентарем. За час работы горожанам удалось собрать более двадцати мешков мусора. В уборке приняли участие представители организаций города и жители окрестных домов. Впечатление от проделанной работы осталось самое положительное.

- Нас было от учреждения пять человек. Но когда мы пришли, здесь уже было человек 10-15, - рассказывает Ольга, сотрудник ГОБУ «Центр народов Севера». – Они чистили береговую линию Семёновского озера, полянки небольшие, где обычно костры разводят.