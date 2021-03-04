День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.21 19:30
На берегу Териберки морские волны «играют» с заброшенным катером
Териберку периодически не только отрезает от внешнего мира из-за непогоды, на побережье нередко бушуют штормы, волны бьются о берег и выходить в море в такую погоду не рискуют даже самые отчаянные рыбаки. Чтобы представить разгул бушующей стихии, достаточно посмотреть видео, которое выложил в сети один из пользователей.
Заброшенное судно на берегу моря буквально насквозь пронзает бушующими волнами. Напомним, старый катер больше года назад вынесло на берег пляжа Териберки. За это время оно стало местной достопримечательностью. Однако достаётся памятнику рыбного промысла не слабо, некоторые пользователи соцсетей даже опасаются, что его унесёт обратно в море.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-
Последние комментарии
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство РФ уже в этом году может выделить 460 млн рублей на субсидирование затрат рыбопромышленников на топливо-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)В феврале Кольская АЭС выдала в Единую энергосистему страны 894,3 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Штаб помогает муниципалитетам в решении оперативных задач по очистке территорий, а снегопад и метель продлятся до конца недели-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами