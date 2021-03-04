На берегу Териберки морские волны «играют» с заброшенным катером

Териберку периодически не только отрезает от внешнего мира из-за непогоды, на побережье нередко бушуют штормы, волны бьются о берег и выходить в море в такую погоду не рискуют даже самые отчаянные рыбаки. Чтобы представить разгул бушующей стихии, достаточно посмотреть видео, которое выложил в сети один из пользователей.

Заброшенное судно на берегу моря буквально насквозь пронзает бушующими волнами. Напомним, старый катер больше года назад вынесло на берег пляжа Териберки. За это время оно стало местной достопримечательностью. Однако достаётся памятнику рыбного промысла не слабо, некоторые пользователи соцсетей даже опасаются, что его унесёт обратно в море.