На безопасность и обеспечение общественного правопорядка из резервного фонда региона будет направлено порядка 170 млн рублей

С помощью видеонаблюдения в регионе уже раскрыто 513 преступлений.

Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Система общественного видеонаблюдения и аналитики создана в Мурманской области в 2022 году. Сейчас в неё интегрировано более 8 тысяч видеокамер.