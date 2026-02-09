День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.26 19:30
На безопасность и обеспечение общественного правопорядка из резервного фонда региона будет направлено порядка 170 млн рублей
С помощью видеонаблюдения в регионе уже раскрыто 513 преступлений.
Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.
Система общественного видеонаблюдения и аналитики создана в Мурманской области в 2022 году. Сейчас в неё интегрировано более 8 тысяч видеокамер.
