21-й фестиваль военно-патриотической песни прошёл в ЗАТО Александровск. «На безымянной высоте» стал одним из долгожданных событий осени для исполнителей со всей Мурманской области. В репертуаре композиции о Родине, войне и Победе.

За 21 год существования фестиваль «На безымянной высоте» оброс и легендами, и традициями. Начинать конкурс военно-патриотической песни принято с гимна - одноименной композиции. Далее - распевка и основная фестивальная программа.

Ольга Компаниец, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск: «Конечно, это песни военно-патриотические. Ждем гостей со всей Мурманской области, как исполнителей, так и слушателей. Погода, как всегда, благоволит в этот день».

Среди участников исполнители не только разных поколений, но и разных судеб. Клуб с говорящим названием «Надежда» - это когда в каждой песне про безграничную любовь к человеку и Родине.

Тимур Чистяков, участник фестиваля, г. Североморск: «Это традиция. Чтобы чтили тех, кто и сегодня на передовой, помнили, знали. К там мероприятиям всегда готов».

Коллективы и, как жительница Гаджиево Наталья Корнеева, сольные исполнители, как правило, вкладывают в песни не только голос и душу, но и долю артистичности. Помогают добавить антуража, конечно, костюмы. Но главное, что фестиваль продолжает выполнять свои главные задачи - объединять и воспитывать.

Наталья Корнеева, участник фестиваля, г. Гаджиево: «Вот именно потому, что несколько поколений - сегодня он имеет особое значение: не буду углубляться в сегодняшние события, фестиваль был, есть и будет. Без военно-патриотической песни мы не можем, как и она без нас».

Идея организовать фестиваль родилась у поисковиков. Ежегодно у подножья той самой безымянной высоты собираются музыканты и исполнители не только из Мурманской области, но и из соседних регионов. Сегодня событие стало несколько кочующим, так в преддверии празднования 50-летнего юбилея Снежногорска, площадкой выбрали мемориальный комплекс «Звезда» в городе судоремонтников.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Вот подобного, на мой взгляд, на Мурманской земле нет. Он необыкновенный: песни военных лет сплачивают».

Больше сорока исполнителей отслушало жюри, чтобы достойно распределить призы. Но наград достаточно: это и традиционные призовые места, и специальные дипломы, в числе которых подарки от Мурманской областной Думы, Главы большого ЗАТО, Общественного Совета и Совета депутатов Александровска и других. И тем не мнее к выбору нужной песни участники подходили со всей серьезностью.

Коллектив «Гармония», Центр творчества и досуга, г. Гаджиево: «Чтобы была серьезная, в меру сложная, чтобы все со всем справились».

Гран-при ХХI фестиваля-конкурса присудили молодой исполнительнице из посёлка Ревда.

Ирина Пустовая, победительница фестиваля, посёлок Ревда: «Неожиданно, уже расстроилась, что не слышу своих имени и фамилии. А теперь просто супер».

В рамках фестиваля также была организована выставка военного вооружения и обмундирования разных лет и проведены спортивные легкоатлетические состязания «Кросс нации», после которых участники забега и военно-патриотическо конкурса подкрепились полевой кашей, приготовленной военнослужащими.