Участниками губернаторских ёлок в Приморском районе стали более 700 юных жителейАстрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова дают нам прогноз на 2024 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.23 19:30

На «Библиовечеринке» пожилые кандалакшане вспоминали, как они встречали Новый года во времена СССР

В Кандалакшской библиотеке на улице Питео в преддверии нового года прошла «Библиовечеринка» для людей серебряного возраста, подопечных дома престарелых. Сотрудники библиотеки дали почувствовать героям события себя в Советском Союзе, вспомнить о том, как в то время встречали Новый год.

Городская библиотека №3 Кандалакши в статусе модельной работает с 2021 года. В предпраздничные дни здесь состоялась «Библиовечеринка». Гостями стали подопечные из социально-реабилитационного отделения Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Екатерина Васильева, заведующая городской библиотекой №3, г. Кандалакша: «Что можно сделать в декабре? Лучше всего, конечно, встретить Новый год. Вот мы и решили попробовать его встретить так, как это делают в Советском Союзе. Мы посмотрели кино новогоднее, послушали песни «Голубого огонька». Поразвлеклись, поразгадывали разные загадки, узнали о том, как Новый год праздновали в разных странах мира».

А дальше гостей задействовали в экспромт-театре: каждый получил фразу, которую должен вслух произнести, когда автор произнесёт его имя.  

В конце представления всем участникам раздали предсказания на новый год – фразы героев книг про Муми-троллей.

В качестве завершающей части вечера гости «Библиовечеринки» могли сделать своими руками подарок на Новый год – свечу из воска.

Такой процесс очень увлекательный и открывает простор для творчества. Можно выбрать цвет, который больше всего нравится, сделать свечу высокой или низкой, можно её покрыть блёстками. Всё на ваш вкус.  

Так как библиотека семейная, то здесь организуют события для кандалакшан всех возрастов. На таких камерных встречах, по словам сотрудников библиотеки, люди чувствуют себя комфортно. Такая среда располагает к приятному взаимодействию. 

Марина Казадаева, ведущий библиотекарь городской библиотеки №3, г. Кандалакша: «Раньше был какой-то стереотип, что в библиотеку ходят только читать и им больше здесь заняться особо нечем. Но сейчас это совершенно другой формат работы библиотек. Здесь проходят различные мероприятия – познавательные, развлекательные. Например, завтра тут будет кукольный театр для малышей, так же тут проводятся различные акции, а горожане с большим удовольствием участвуют в них, приходят к нам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Ели у Емели». Развлекательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Около 30% россиян видят основания для повышения своего достатка в ближайший год-PRO Валюту (16+)Курс евро теряет 46 копеек, доллар снижается на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в День энергетика запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: администрациям рекомендовано обратить на проблему уборки снега и наледи особое внимание-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика