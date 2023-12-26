На «Библиовечеринке» пожилые кандалакшане вспоминали, как они встречали Новый года во времена СССР

В Кандалакшской библиотеке на улице Питео в преддверии нового года прошла «Библиовечеринка» для людей серебряного возраста, подопечных дома престарелых. Сотрудники библиотеки дали почувствовать героям события себя в Советском Союзе, вспомнить о том, как в то время встречали Новый год.

Городская библиотека №3 Кандалакши в статусе модельной работает с 2021 года. В предпраздничные дни здесь состоялась «Библиовечеринка». Гостями стали подопечные из социально-реабилитационного отделения Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Екатерина Васильева, заведующая городской библиотекой №3, г. Кандалакша: «Что можно сделать в декабре? Лучше всего, конечно, встретить Новый год. Вот мы и решили попробовать его встретить так, как это делают в Советском Союзе. Мы посмотрели кино новогоднее, послушали песни «Голубого огонька». Поразвлеклись, поразгадывали разные загадки, узнали о том, как Новый год праздновали в разных странах мира».

А дальше гостей задействовали в экспромт-театре: каждый получил фразу, которую должен вслух произнести, когда автор произнесёт его имя.

В конце представления всем участникам раздали предсказания на новый год – фразы героев книг про Муми-троллей.

В качестве завершающей части вечера гости «Библиовечеринки» могли сделать своими руками подарок на Новый год – свечу из воска.

Такой процесс очень увлекательный и открывает простор для творчества. Можно выбрать цвет, который больше всего нравится, сделать свечу высокой или низкой, можно её покрыть блёстками. Всё на ваш вкус.

Так как библиотека семейная, то здесь организуют события для кандалакшан всех возрастов. На таких камерных встречах, по словам сотрудников библиотеки, люди чувствуют себя комфортно. Такая среда располагает к приятному взаимодействию.

Марина Казадаева, ведущий библиотекарь городской библиотеки №3, г. Кандалакша: «Раньше был какой-то стереотип, что в библиотеку ходят только читать и им больше здесь заняться особо нечем. Но сейчас это совершенно другой формат работы библиотек. Здесь проходят различные мероприятия – познавательные, развлекательные. Например, завтра тут будет кукольный театр для малышей, так же тут проводятся различные акции, а горожане с большим удовольствием участвуют в них, приходят к нам.