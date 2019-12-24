На благо Заполярья - четверть века законотворческой работы Мурманской областной Думы

На юбилей пригласили не только действующих депутатов, но и бывших парламентариев, а также представителей исполнительной власти и областной, и муниципальной.

Мурманская областная дума - главный законодательный орган региона. Образовали парламент 25 лет назад. Первое заседание состоялось 19 декабря 1994 года, и было оно непростым. Народным избранникам Мурманской области пришлось с нуля формировать законодательную базу, регулирующую все сферы жизни нашего региона в соответствии с законами новой России. Депутаты первого созыва приняли главный документ - Устав Мурманской области.

Павел Сажинов, экс-депутат Мурманской областной Думы: «Первый состав Мурманской областной Думы избирался два года. Выборы были очень тяжёлыми, поскольку ситуация в стране была очень напряжённой. Главное внимание в то время было уделено работе думы, минимизации тех негативных процессов, которые появились в связи со сменой политической власти и со сменой режима. Многое делалось для того, чтобы людям вовремя выплатить зарплату, поддержать малоимущих, поддержать, прежде всего, бюджетную сферу».

Но и этого было недостаточно. Следующим на очереди назрел вопрос налаживания взаимодействия всех уровней власти. Основы той системы, которой сегодня пользуется областная власть при общении с муниципальной, законодательная с исполнительной, появилась именно тогда. Сейчас она видоизменена, отточена и работает в основном без сбоев.

Максим Пухов, глава города Полярные Зори с подведомственной территорией: «Каждый раз, когда проводим заседания Ассоциации муниципальных образований, когда выносим вопросы, которые касаются практически всех муниципальных образований, острые, проблемные вопросы, мы в обязательном порядке приглашаем депутатов областной Думы, чтобы совместно обсудить те проблемы и задачи, которые перед нами стоят и выработать какие-то общие решения. Мы понимаем, что муниципалитеты не могут самостоятельно справиться с какими-то вопросами, зачастую требуются изменения законодательства Мурманской области, иногда приходится совместно вырабатывать какие-то инициативы по изменению федерального законодательства».

Сегодня в Мурманской областной Думе тех депутатов, которые начинали законотворческую деятельность 25 лет назад, практически не осталось. Но молодые парламентарии продолжают их дело, доводя систему до идеала.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Основная работа депутатского корпуса проходит за кадром. Это споры, дискуссии, обсуждение всех законов, которые необходимо рассматривать в думе. И, в итоге, прийти к общему знаменателю, консенсусу, который в течении 25 лет остаётся неизменным. Все законы, которые принимаются, создаются на благо Мурманской области и жителей нашего Кольского края».

Сохраняя традиции и принципы, заложенные в 1994 году, дума, как и её работа, всё же меняется. Это живой организм и он чутко реагирует на перемены в окружающей жизни. Появляются новые сферы деятельности, новые реалии, которые также надо регулировать законодательно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мурманская областная Дума, буду банальным, стала другой. И она не может не быть другой, она не может не меняться. Меняется страна, меняется наш регион. И Мурманская областная Дума не меняется, на мой взгляд, только в одном - она служила, служит и будет служить интересам жителей нашего родного края, интересам населения Мурманской области».

Всего за годы существования Мурманской областной Думы были приняты около 2500 законов, проведены более трёхсот заседаний. И часть из них приходится на деятельность депутатов шестого созыва. Сегодня народные избранники активно развивают межрегиональные и межпарламентские связи, работают с федеральными органами власти, чтобы решить актуальные проблемы региона и укрепляют общественные инициативы.