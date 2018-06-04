На ближайшие три месяца в Мурманске двери распахнули школьные лагеря

По словам опытных специалистов, первая смена школьного лагеря – самая посещаема. В этом году на неё записались 930 детей. В июне многие школьники ещё только ждут поездки в отпуск, а кто-то и вовсе готовится провести лето в Мурманске. И все же сидеть дома или шататься по улицам без присмотра старшего скучно, а порой даже опасно. С этим согласны не только учителя, но и, прежде всего, родители. Поэтому в столице Заполярья каждый год открываются школьные лагеря. Сегодня в одном из таких учреждений на базе пятой школы состоялся праздник для всех отдыхающих и вожатых.

- Программа очень интересная. Что удивительно, в этом лагере собрались дети разного возраста: шесть отрядов, начиная с малышей, заканчивая детишками достаточно взрослыми, - отмечает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних. - Меня это радует тем, что сегодня образовательные программы, которые мы организуем в городских лагерях, достаточно интересные и подходят для детей разного возраста.

На безе этой школы летний лагерь устроили впервые за 30 лет. Несмотря на длинный перерыв, с поставленной задачей педагоги отлично справились, подготовили для детей увлекательную программу: походы в кино, в театр, на различные выставки и праздники, спортивные состязания и поездки в излюбленные места отдыха: аквапарк и тропическую купальню. Чтобы помочь учителям с детьми, к организационным моментам привлекли практикантов из педагогического колледжа.

- Работать в лагере воспитателем и организатором гораздо сложнее, чем вести уроки, - говорит Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор МБОУ СОШ № 5, - потому что, когда учитель ведёт уроки, то ему это всё знакомо, он этому учился, это все понятно. Дети 40 минут заняты, всё по расписанию. А здесь нужно в этот шестичасовой день так занять ребёнка, чтобы он получил удовольствие, друзей приобрёл, чтобы он бежал на следующий день с радостью и дома говорил: «Я завтра хочу поскорее в лагерь.

Помимо различных развлечений и досуга детям обеспечивают и двухразовое сбалансированное питание, в которое включены свежие овощи и фрукты. Родителям не о чем беспокоиться пока они на работе. Опытные педагоги с удовольствие проследят за ребятами до конца июня, а потом кто-то отправится в отпуск, а кто-то, возможно, останется на вторую и третью смены