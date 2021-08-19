Россияне не смирились с пенсионной реформой: к старому порядку выхода на пенсию хотят вернуться 87%Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.21 19:30

На блюдечке с голубой каёмочкой никто ничего не приносит и не приносил – Андрей Чибис

Любовь к Родине нужно воспитывать с детства. Рассказывать и показывать значимость родной страны. А помогают детям познать историю взрослые.

Губернатор Андрей Чибис провёл ежегодную встречу с молодёжью, которая задействована в военно-патриотических клубах.

В Мурманской области военно-патриотическое движение получило активное развитие. В регионе созданы десятки молодёжных клубов и движений, одно из самых многочисленных – «Юнармия». 

Дарья Козак, член всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «На самом деле, вся военная тематика не настолько легка, как может показаться. Та же выдержка, эмоции, которые можно показывать не везде. Даже, когда мы готовились к параду или сейчас, когда нужно ждать. Выдержка здесь работает».

Поговорить по душам, без запланированных вопросов и запретных тем – такой формат общения выбрали губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моиссев на встрече с юными участникам военно-патриотических клубов Заполярья. Встреча получилась максимально искренней.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я надеюсь, что они получили ответ. Мы, по крайней мере, с командующим были искренними, вспоминая, в том числе своё детство, юношество, учёбу. И я точно убеждён, что у наших ребят всё получится. Мы, в свою очередь, будем делать всё, чтобы у них в жизни всё получилось. Но для этого каждый молодой человек и девчонка должны биться, расти, быть эффективными. Потому что на блюдечке с голубой каёмочкой никто ничего не приносит и не приносил».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Молодёжь волнует то, что должно их волновать в этом возрасте. В первую очередь, выбор профессии, и это объективно. Так было, есть и будет. И лишний раз, хотя я был в этом уверен, молодёжь у нас в основе активная, имеющая активную жизненную позицию».

Кстати, на встрече губернатор вручил руководству музея авиации Северного флота, где проходила встреча с молодёжью, памятный адрес в честь 45-летнего юбилея. В свою очередь Андрея Чибиса поблагодарили за поддержку и содействие в развитии военно-патриотического движения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Великие изобретатели». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается снижение цен на морковь, картофель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 69 копеек, евро укрепилось на 49 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика