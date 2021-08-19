На блюдечке с голубой каёмочкой никто ничего не приносит и не приносил – Андрей Чибис

Любовь к Родине нужно воспитывать с детства. Рассказывать и показывать значимость родной страны. А помогают детям познать историю взрослые.

Губернатор Андрей Чибис провёл ежегодную встречу с молодёжью, которая задействована в военно-патриотических клубах.

В Мурманской области военно-патриотическое движение получило активное развитие. В регионе созданы десятки молодёжных клубов и движений, одно из самых многочисленных – «Юнармия».

Дарья Козак, член всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «На самом деле, вся военная тематика не настолько легка, как может показаться. Та же выдержка, эмоции, которые можно показывать не везде. Даже, когда мы готовились к параду или сейчас, когда нужно ждать. Выдержка здесь работает».

Поговорить по душам, без запланированных вопросов и запретных тем – такой формат общения выбрали губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моиссев на встрече с юными участникам военно-патриотических клубов Заполярья. Встреча получилась максимально искренней.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я надеюсь, что они получили ответ. Мы, по крайней мере, с командующим были искренними, вспоминая, в том числе своё детство, юношество, учёбу. И я точно убеждён, что у наших ребят всё получится. Мы, в свою очередь, будем делать всё, чтобы у них в жизни всё получилось. Но для этого каждый молодой человек и девчонка должны биться, расти, быть эффективными. Потому что на блюдечке с голубой каёмочкой никто ничего не приносит и не приносил».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Молодёжь волнует то, что должно их волновать в этом возрасте. В первую очередь, выбор профессии, и это объективно. Так было, есть и будет. И лишний раз, хотя я был в этом уверен, молодёжь у нас в основе активная, имеющая активную жизненную позицию».

Кстати, на встрече губернатор вручил руководству музея авиации Северного флота, где проходила встреча с молодёжью, памятный адрес в честь 45-летнего юбилея. В свою очередь Андрея Чибиса поблагодарили за поддержку и содействие в развитии военно-патриотического движения.