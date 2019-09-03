На Больничном городке «породнилась» библиотека с почтой

Почтовое отделение № 27, которое из-за ветхого помещения хотели закрыть, будет работать и далее, только теперь в комфортных условиях.

Почта переехала в соседнее здание интеллект-центра по адресу: г.Мурманск, улица Фролова, 4/6. Сохранить важный для местных жителей инфраструктурный объект удалось благодаря помощи Совета депутатов города Мурманска.

Для жителей не богатого на инфраструктуру Больничного городка, имеющего к тому же сложный рельеф, почтовое отделение, которое располагалось вот в этой старой деревяшке, было единственным местом, где можно было не только отправить или получить письма и посылки, но и провести оплату коммунальных услуг, осуществлялась там и для выдача пенсий и соцвыплат. Но здание в последние годы сильно обветшало, поэтому встал вопрос о закрытии почты.

За помощью жители района обратились к депутату.

«Работать там нормально было невозможно, - констатирует Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Полы провалились, дом старый, деревянный. Когда мы узнали, что почту планируют закрыть, в интеллект-центре подобрали другое помещение. Спасибо сотрудникам библиотеки, что поделились свободными площадями».

Решение о переезде почтового отделения № 27 в здание библиотеки на улице Фролова, 4/6 понравилось всем: и местным жителям, и сотрудникам обеих организаций.

«Здесь нам очень приятно работать. Спасибо администрации города, мы очень довольны. Спасибо всем, - говорит Татьяна Бодня, директор мурманского филиала «Почта России». - Очень доброжелательно принял нас коллектив библиотеки. Предоставили нам место, разрешили каналы связи провести, установить оборудование. Работать мы будем в прежнем режиме, все услуги будем оказывать».

Депутат городского совета Виктор Хабаров называет это решение победой. Ведь чтобы сохранить почтовое отделение, пришлось сообща проделать большую работу. «Это событие важное и значимое, потому что нам удалось на Больничном городке сохранить почту, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Библиотека – это центр районного притяжения граждан, сюда школьники приходят уроки делать, а пожилые - книги и газеты читают. Сейчас ещё и почту «приютили». Получилось удобно, уютно и, главное, что жители не лишились такой важной услуги».

Важно, что даже в период проведения переговоров, работа отделения не останавливалась ни на день и местные жители не испытали неудобств.