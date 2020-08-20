На Больших Оранских островах Новой Земли построили полевой дом для учёных

На новом пункте будет проводиться мониторинг миграции атлантических моржей, которые находятся под угрозой исчезновения. Помощь в установке домика оказал Всемирный фонд дикой природы.

Полевой пункт наблюдения за животными доставило судно «Михаил Сомов», а контролировали весь процесс инспекторы национального парка «Русская Арктика».

Этот дом автономный, рассчитан на четырёх человек. Внутри есть место для приготовления пищи, отдыха и работы. Теперь учёные смогут вести непрерывный мониторинг за лежбищем. Раньше регулярность работ зависела от погодных условий – до Оранских островов нужно более часа идти по Баренцеву морю на моторной лодке. Также туда завезли автоматические фоторегистраторы. С их помощью учёные смогут следить за поведением моржей на лежбище, состоянием и временем, проведенным на суше.

Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц-отделения WWF России: «Теперь на Оранских островах установлен наблюдательный пункт, где смогут находиться учёные и наблюдать за моржами, когда они выходят на лежбище летом. Так мы сможем лучше понимать, что происходит с популяцией животных. Как они перемещаются, что происходит с их здоровьем, что происходит в целом с популяцией».