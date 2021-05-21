На большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен» состоялись учения

Экипаж отрабатывал погрузку боевой техники морской пехоты с берега.

«Иван Грен» подошёл вплотную к берегу в районе губы Грязной Кольского залива Баренцева моря и осуществил погрузку техники способом «на упор», при этом бронетранспортёры заезжали в трюм задним ходом через носовую площадку.

Во время тренировки водители несколько раз отработали въезд на корабль и выезд с него на берег. После погрузки десанта, «Иван Грен» вышел в Баренцево море, где моряки показали навыки по обороне от нападения диверсионных сил условного противника.