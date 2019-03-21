На большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен» состоялись учения по ликвидации пожара

Личный состав аварийно-спасательных групп корабля отработал практическое применение различных средств пожаротушения, в том числе специального ранцевого генератора высокократной пены.

Моряки также проверили свои навыки по использованию дыхательных аппаратов, в случае задымления.

Такие тренировки на Северном флоте проводятся регулярно. Во время учений их участники совершенствуют навыки взаимодействия и борьбы за живучесть.