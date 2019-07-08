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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.19 19:30

На большой любви держится семейное счастье

В чём секрет семейного счастья знают победители и призёры Всероссийского конкурса «Семья года». Среди участников регионального этапа конкурса оказались семь Александровских семей. Уже четвёртый год самые яркие, дружные и крепкие семьи России принимают участие в данном конкурсе.

В номинации «Золотая семья России» регионального этапа конкурса «Семья года» в этот раз первое место заняли Валентина и Алексей Картамыш. Они начали встречаться в далеком 1966 году, когда выпускница старших классов Валя очаровала юного Алексея, приехавшего со службы в отпуск. Спустя два года общений с помощью писем молодые люди расписались, глава новой семьи забрал девушку в буквальном смысле слова - на край света – в Полярный.

«На большой любви держится наше семейное счастье, - рассказывают Алексей и Валентина Картамыш, победители регионального этапа конкурса в номинации «Золотая семья России». - Уже 50 лет наша мама хранит семейный очаг. Как могу, стараюсь».

За долгие годы счастливого брака семья Картамыш воспитала 5 сыновей и дочь, сейчас у них 9 внуков и 1 правнучка. В планах – найти невест для двух холостых сыновей и ждать прибавления в семействе.

«За всю нашу совместную жизнь самые главные подарки для меня - наши славные дети, - говорят Алексей Картамыш. - Хочу сказать моей жене, что очень рад, что попал в тихую гавань семейного счастья, бросил якорь 50 лет назад, а наше счастье до сих пор продолжается».

Одним из организаторов конкурса выступает Снежногорский центр социальной поддержки. Услугами центра пользуются не только жители большого ЗАТО, но и города Заозёрска и посёлка Видяево.

«Я очень надеюсь, что в следующем году мы «подтянем» и Оленью Губу, - говорит Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения. - Участники у нас будут во всех номинациях конкурса. Приятно, когда такие замечательные семьи участвуют в нём, ещё приятнее, когда становятся победителями».

В номинации «Многодетная семья» конкурса победу одержали  Анастасия и  Сергей Оришевы; «Отцом года» стал Иван Кузьминский, а «Лучшей творческой семьёй» - Татьяна и Николай Бут.

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