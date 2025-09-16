На большой объезд в Мурманске губернатор Андрей Чибис отправился вместе со своей командой

Первым местом в маршруте стала будущая пешеходная зона на улице Ленинградской. Скоро здесь будет территория для отдыха и развлечений. А ещё эту зону украсят десятки кустов сирени, столь любимой мурманчанами.

Но пока здесь ведутся большие работы по обустройству. В первую очередь заменён старый проблемный участок теплотрассы, снабжающий более 350 объектов.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Здесь большое спасибо подрядчикам, которые выполнили за 17 дней перекладку по всей улице Ленинградской. Это 350 метров в двухтрубном исполнении. Полностью была заменена на новые трубы вся теплотрасса. Для того чтобы у нас в зимний период не остались без тепла люди. Потому что даже летом эта теплотрасса давала течь не однажды».

Реконструкция площади Пять Углов тоже идёт полным ходом. Она будет стилистически связана с новой пешеходной зоной на Ленинградской и Деловым центром «Арктика», на котором в этом году установили яркую переливающуюся подсветку.

Рабочие на площади уже выполнили все демонтажные работы. Залили бетоном основную часть скульптуры, в ближайшие дни начнётся её чистовая отделка.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Объект будет максимально технологичным. Здесь будет обогрев и подсветка. Будет интересное освещение с проекторов, которые будут давать на саму площадь, и будут сочетаться с растяжками, которые полюбились мурманчанам».

Руководству нашего региона важно развивать спортивную инфраструктуру. Поэтому, обновляют не только существующие объекты, но и строят новые. В Долине Уюта скоро появится модульный фиджитал-центр. Место, где молодёжь будет развиваться в направлении киберспорта и уличных видов. На площадке созданы футбольное поле, баскетбольный корт, зона с уличными тренажёрами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что Долина Уюта – хорошая инфраструктура, чтобы погулять, побегать и так далее. Сейчас коллегам поручил, чтобы оживить эту территорию, чтобы жизни больше было. Чтобы люди знали, что сюда можно прийти, бесплатно побегать, вход доступный. Зимой лыжи. И работает до 00 часов. На улице Старостина будет возведён большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Рабочие ведут земляные работы»

На проспекте Кольском готовят место под строительство большого бассейна. И здесь без трудностей не обошлось.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Стройка без учёта сложного грунта у нас не бывает. Здесь нарвались на скалу, но подрядчик серьёзный. Уверен, он это всё преодолеет, поэтому стройка идёт».

Ещё одним крупным объектом в Мурманске стал кафедральный собор на улице Буркова. В течение нескольких лет здесь возведут одно из самых величественных зданий в России, уверен ответственный за строительство от Мурманской митрополии Владимир Семенов. В разработке проекта собора участвовал патриарх Кирилл. Здесь будет лифт, поднимающий желающих на обзорную площадку высотой в 50 метров. Построят кафе с арктической кухней, трапезную с православным меню. На территории расположат спортплощадку, музей, аллею для отдыха.

Владимир Семёнов, протоирей, секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии: «В соборе будет не только роспись, там будут уникальные мозаики. Поэтому на сегодняшний день мы готовим конкурс, и по его итогам будет выбран подрядчик, который будет заниматься непосредственно внутренней отделкой, наведением красоты и чистоты».

Осмотренные губернатором и его командой объекты сейчас строят по графику. Нареканий к работе нет, а только пожелания, чтобы подрядчики не сбавляли темпов и внимательно следили за качеством.