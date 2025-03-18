На большой сцене Мурманского областного драматического театра состоялась премьера «Двойник»

Все актёры в сборе. В мурманском драматическом театре начинается генеральный прогон одного из самых провокационных произведений Ф.М. Достоевского «Двойник». Зрителей ждёт премьера, постановка обещает поразить уникальной эстетикой и элементами физического театра.

Мы знакомимся с историей из жизни петербургского чиновника Якова Петровича Голядкина. Неприметный и нерешительный, он мечтает о любви и признании, но слишком скован страхами. В результате лицом к лицу встречается со своей тёмной личностью. Внутренний конфликт главного героя блестяще предал Николай Глухов.

Николай Глухов, артист Мурманского областного драматического театра: «Спектакль был достаточно тяжёлый, потому что это тяжелая тема. Человеческое одиночество, обречённость, безысходность… Было тяжело играть и оставаться самим собой, пропустить через себя всё это и при этом выпустить достойный спектакль».

Визуально все продумано до мелочей. Мрачное состояние героев передаёт приглушенный свет, костюмы и яркий грим: выбеленные лица и глаза, обведенные чёрной краской. Но главным, по мнению артистки Марины Застражниковой, остаётся умение донести смысл произведения и зажечь в зрителе интерес.

Марина Застражникова, артистка Мурманского областного драматического театра: «Всегда быть ярким - это здорово, но нужно под этот костюм подложить то, чтобы запомнилось, чтобы зритель вышел и говорил о твоём герое… Нужно зацепить зрителя тем, что горит внутри».

К премьере готовились тщательно, изучали произведение классика и постоянно репетировали. Образы и характеры персонажей достраивались прямо в процессе, каждый из участников постановки добавил уникальный взгляд на исполнение.

Евгений Застражников, артист Мурманского областного драматического театра: «Я думаю, что я очень долго буду её вспоминать. Не только роль, а спектакль в целом. У нас есть пару спектаклей, которые разошлись на легенды, я думаю, что этот тоже будет расходиться на истории».

Поразить зрительный зал могут и необычные элементы хореографии. Несколько героев ведут повествование исключительно через танцы и движения тела, без слов.

Кристина Звыкова, режиссёр-постановщик: «Это своеобразный вызов для актёров. В институте обучают сценическому движению, но это не та история. Мы идём от органики актёров, делали тренинги с хореографом на ощущение тела в пространстве».

Руководство театра отмечает, что произведение станет свежим глотком для традиционной программы и вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Это определенный новый опыт, общение с новыми ребятами, режиссёром, которые по-другому видят мир и мыслят по-другому. И нам необходимо было тоже к этому прикоснуться».

Постановку увидели более тысячи человек. Следующий показ запланирован на май 2025 года.