На Бондарной улице появится новая дорога

Мурманск преображается с каждым днём. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжаются ремонты во многих дворах нашего города-героя. Например, у дома номер 7 по Бондарной улице скоро появится новая дорога.

Все работы в этом дворе на улице Бондарной в Мурманске ведутся согласно современным требованиям благоустройства. И новая дорога необходима для комфортного проезда транспорта и экстренных спецслужб. Однако радость местных жителей от долгожданного обновления подъезда сменилась возмущением, потому что проект капремонта не предусматривает замену детской площадки.

«Мы изначально учитывали детскую площадку в проектной документации. Она была предложена, но выполнять работы мы можем в границах земельного участка дома, двора. К сожалению, границы вашего земельного участки достаточно маленькие», - уточнил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

Однако глава города дал надежду жильцам. Он предложил им встречу с ответственным лицом, чтобы обсудить причину такой неразберихи.

«Детскую площадку можно поставить не только по программе «Комфортная городская среда». У нас есть дома, которые поручают своей управляющей компании купить площадку, установить и ухаживать за ней. Но соответственно, за дополнительные деньги», - заметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

Что решат в этом случае жильцы, вопрос открытый. Что касается капитального ремонта территории, то уже к 22 июля здесь появится новая дорога для автомобилей с тротуаром и современным освещением.