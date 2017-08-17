На борьбу с пылью портовики бросают новые средства - пушки, дождь, туман, экраны

Веер воды, который производит новая установка с форсунками, играет на солнце всеми цветами радуги! Впрочем, главная функция этого устройства вовсе не дарить радость сотрудникам торгового порта. Миниатюрное устройство, смонтированное на конвейере, прибивает пыль во время перегрузки угля из вагонов на площадки предприятия. В отличие от стационарных и придвижных водяных пушек, такие установки докеры применяют впервые.

Форсунки будут работать круглый год и даже зимой, потому что система подачи раствора оборудована специальным подогревом, плюс ко всему, она автоматизирована, так что не требует человеческого вмешательства.

Это значит, что вмешиваться в работу установки портовики будут крайне редко, даже чистить аппарат не придётся - инженеры внедрили в конструкцию самоочищающиеся фильтры. Устройство напоминает собой обычную рамку, из которой распыляется жидкость, но кажущуюся простота – обманчива. Механизм нашпигован датчиками, как хороший автомобиль. Так что лить воду понапрасну машина не будет.

- Установлены датчики дождя, датчики движения, датчики контроля воды, подмешивания химических реагентов. Монтаж производится на месте на неработающем подъёмнике, затем будет переставлен на другой вид оборудования, - рассказал Евгений Полевщиков, управляющий компании ООО «Академия промышленного пылеподавления «Борей».

Всего в порту оборудуют четыре конвейера, никаких тестовых запусков после настройки, портовики проводить не будут, устройство введут в эксплантацию до конца лета. А вот заметят ли жители областного центра изменения, вопрос открытый, и не потому, что машины не эффективны. Просто с момента реализации экологических мер, руководству предприятия удалось снизить пыление в три раза, а это уже значительно и более чем наглядно сказалось на экологической обстановке в городе.

- Ожидаем, что эффективность пылеподавление будет порядка 30% к уже имеющимся, только от одной установки, - заверяет Евгений Гуляев, технический директор ПАО «ММТП». - Эту систему спроектировали под наши нелегкие погодные условия.

В этом году докеры планируют установить ещё несколько водяных пушек. Каждая из них будет оборудована пакетом снегообразования. Начнут в торговом порту и установку защитных экранов по периметру предприятия. Сейчас специалисты продумывают наиболее оптимальное расположение этого пылезащитного ограждения. А выглядеть оно будет внушительно – 20-метровая перфорированная ловушка, которая по задумке должна отсекать скорость ветра.