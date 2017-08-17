В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя дорогого велосипедаСезон тихой охоты часто заканчивается трагедиями
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»17.08.17 19:30

На борьбу с пылью портовики бросают новые средства - пушки, дождь, туман, экраны

Веер воды, который производит новая установка с форсунками, играет на солнце всеми цветами радуги! Впрочем, главная функция  этого устройства вовсе не дарить радость сотрудникам торгового порта. Миниатюрное устройство, смонтированное на конвейере, прибивает пыль во время перегрузки угля из вагонов на площадки предприятия.  В отличие от стационарных и придвижных водяных пушек, такие установки докеры применяют впервые.

Форсунки будут работать круглый год и даже зимой, потому что система подачи раствора оборудована специальным подогревом, плюс ко всему, она автоматизирована, так что не требует человеческого вмешательства.

Это значит, что вмешиваться в работу установки портовики будут крайне редко, даже чистить аппарат не придётся - инженеры внедрили в конструкцию самоочищающиеся фильтры. Устройство напоминает собой обычную рамку, из которой распыляется жидкость, но кажущуюся простота – обманчива. Механизм нашпигован датчиками, как  хороший автомобиль. Так что лить воду понапрасну машина не будет.

- Установлены датчики дождя, датчики движения, датчики контроля воды, подмешивания химических реагентов. Монтаж производится на месте на неработающем подъёмнике, затем будет переставлен на другой вид оборудования, - рассказал Евгений Полевщиков, управляющий компании ООО «Академия промышленного пылеподавления «Борей».

Всего в порту оборудуют четыре конвейера, никаких тестовых запусков после настройки, портовики проводить не будут, устройство введут в эксплантацию до конца лета. А вот заметят ли жители областного центра изменения,  вопрос открытый, и не потому, что  машины не эффективны. Просто с момента реализации экологических мер, руководству предприятия удалось снизить пыление в три раза, а это уже значительно и более чем наглядно сказалось  на экологической обстановке в городе. 

- Ожидаем, что эффективность пылеподавление будет порядка 30% к уже имеющимся, только от одной установки, - заверяет Евгений Гуляев, технический директор ПАО «ММТП». - Эту систему спроектировали под наши нелегкие погодные условия.

В этом году докеры планируют установить ещё несколько водяных пушек. Каждая из них будет оборудована пакетом снегообразования. Начнут в торговом порту и установку защитных экранов по периметру предприятия. Сейчас специалисты продумывают  наиболее оптимальное расположение этого пылезащитного ограждения. А выглядеть оно будет внушительно – 20-метровая перфорированная ловушка, которая по задумке должна отсекать  скорость ветра.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 459 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Комментарий к новости:В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя дорогого велосипеда
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт отгородится от города защитной стенкой уже в этом году
Владислав Владимирович
16.08.17 12:00
Здравствуйте! Обратил внимание при прочтении статьи на опечатку - парня того (студент нашего университета) зовут Никита Степышев. Возможно из-за шума он недостаточно отчётливо произнёс свою фамилию. П
Комментарий к новости:«Мутант» вышел из Мончегорска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 20 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста, морковь и картофель радуют северян сезонным снижением цен-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 40 копеек, евро – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика