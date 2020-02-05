На борьбу со снегом направят новую технику

В Мурманске каждый день идёт работа по очистке улиц города от снега. На уборку выходят и дворники, тяжёлая техника. Трактора, грейдеры и самосвалы трудятся круглосуточно, чтобы жителям и гостям города было удобно передвигаться по тротуарам и дорогам.

Работа по очистке города от снега ведётся одновременно на нескольких улицах. Гудят трактора и грейдеры, а самосвалы едва успевают менять друг друга, увозя полные кузова собранной с дорог снежной массы. Работа идёт круглосуточно.

Погода в этом году не даёт специалистам Управления дорожного хозяйства расслабиться. Только за минувшие сутки с городских улиц убрали почти 6,5 тысячи кубометров снега. С начала зимы - более 320 тысяч кубометров. Если всем этим снегом загрузить железнодорожный состав, то получится 3200 вагонов. Количество – колоссальное!

По объему осадков эта зима сравнима с сезоном 2018 года - тогда снег шёл также интенсивно. Но в этот раз городские службы подготовились лучше. На дорогах работает 201 единица техники и 170 дворников. Правда, такие усилия Управления дорожного хозяйства ценят не все. Нерадивые водители, бросающие машины вдоль дорог в неположенных местах, традиционно не дают специалистам делать свою работу.