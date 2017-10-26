На борту атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» состоялось посвящение в кадеты

24 учеников североморской школы-интерната это смелый, но пока, вряд ли, осознанный шаг. Впрочем, многие из них в будущем наверняка свяжут свою жизнь с армией или флотом.

Северный флот ещё в 2002 году положил начало традиции, приглашать на боевые корабли подопечных из учебных заведений региона. Например, для первого отряда североморских юнармейцев церемонию посвящения устроили на палубе авианосца «Кузнецов», а теперь на борту ещё одного военного флагмана - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» дали клятву верности кадеты 5 класса североморской школы-интерната.

Неоднозначная, с точи зрения гражданского человека, часть церемонии - коленопреклонение перед Андреевским флагом. Но командование флота и самих мальчишек это, кажется, не смущает. По мнению офицеров, многие из парней в будущем продолжат службу на флоте, а дисциплина и армейские обычаи пойдут на пользу патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

А напоминать о сегодняшнем морозном утре на борту крейсера будут командирские часы, которые каждому из мальчишек подарили офицеры. Одного взгляда на строгий циферблат с военной символикой хватит на то, чтобы остудить пыл перед очередной смелой шалостью, которые в этом возрасте в несметном количестве рождаются в головах юных кадетов.