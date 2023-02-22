На борту ледокола-музея «Ленин» состоялся форум на тему «Потенциал инклюзивного туризма в Мурманской области»

Его организаторами выступила команда из Санкт-Петербурга.

Люди с инвалидностью приехали из Санкт-Петербурга, чтобы познакомиться с достопримечательностями нашего региона и его северной природой. Сегодня их остановка – атомный ледокол «Ленин».

Перед тем, как принять участие в экскурсии на судне, наши гости провели мастер-класс. Анна Богдан - организатор проекта по инклюзивному туризму, а также тифлокомментатор. Это человек, который работает с незрячими людьми.

Анна Богдан, руководитель молодёжного клуба «Доступные широты» школы №340 г. Санкт-Петербурга: «Первая часть у нас сугубо практическая: будет два мастер-класса. Мой мастер-класс посвящён работе с незрячими людьми, а вторая половина мастер-класса будет посвящена работе с глухими людьми. Как вы, наверное, успели заменить, у нас сегодня пять человек с инвалидностью по зрению, из них трое тотально незрячие и двое слабовидящие. Но, тем не менее, они, как и все, успешно добрались сюда».

Для получения нового опыта в сфере инклюзивного туризма в событии приняли участие и представители туриндустрии Мурманской области.

Ирина Булыгина, заместитель председателя, начальник отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области: «Здесь присутствуют наши гиды-экскурсоводы, которые тоже встречаются с этими группами. Я думаю, что это хорошо для повышение качества обслуживания у наших экскурсантов».

На мастер-классе людям с ограниченными возможностями рассказали о том, какие достопримечательности есть в Мурманске. Донести информацию, чтобы каждый из них мог представить, как выглядит, например, тот или иной памятник, задача тифлокомментатора. По мнению участников встречи, в туризме нет ограничений для любых категорий людей, главное, это правильный подход.

Юлия Шумова, президент АНО «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий», кандидат юридический наук, доцент: «Сегодня границы возможного настолько расширились, что уже неприлично людей с инвалидностью держать в рамках доступной среды. Как мы говорим, рамки доступной среды уже намного дальше расширились и поэтому включаем людей с инвалидностью в экспедиции, различные туристические походы, как сейчас, мы с удовольствием собрались и приехали в Мурманскую область. Это очень важно, в первую очередь, для полноценного образа жизни».

Поговорили во время форума и о инклюзивном спорте, туризме и культуре.

После гостей региона ждёт насыщенная программа – поездка в Териберку, знакомство с городом и арктической кухней.