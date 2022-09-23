На борту универсального атомного ледокола «Сибирь» состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовых марок

Ассортимент уникальных марок и конвертов для жителей Мурманской области снова пополнился. Серия «Морской флот России» уже поступила в почтовые отделения.

Художественные марки и конверты с изображением ледоколов «Арктика» и «Сибирь» из серии «Морской флот России» уже поступили в почтовые отделения страны.

Ассортимент уникальных марок и конвертов для жителей Мурманской области снова пополнился. Серия «Морской флот России» уже поступила в почтовые отделения.

Александр Кочуров, директор УФПС Мурманской области АО «Почта России»: «Мы находимся на уникальных во всём мире. Это действительно гордость Мурманской области, это гордость нашей страны, поэтому «Почта России» с большим удовольствием выпускает серию марок и сегодня мы с капитаном произвели спецгашение. Эти конверты и марки со специальным штемпелем останутся на судне и в музее «Почты России».

В торжественной церемонии совместно с представителями Управления почтовой связи впервые принимал участие капитан атомного ледокола «Сибирь» Олег Щапин.

Олег Щапин, капитан универсального атомного ледокола «Сибирь» ФГУП «Атомфлот»: «Наш ледокол второй из этой серии. Первый – «Арктика» стоит по корме, я участвовал в переводе и был сдаточным капитаном на «Арктике», а вот на «Сибири» я уже приёмочный капитан».

Олег Щапин проработал на атомном ледоколе «50 лет Победы» немалый срок, был капитаном сдаточной команды «Арктики», а затем приёмочным капитаном атомохода «Сибирь».

К слову, гашение марки произошло в пятилетнюю годовщину спуска на воду судна. Эта акция проходила одновременно и на самом ледоколе, и на заводе-изготовителе в Санкт Петербурге.

Кроме марки также изготовили памятный художественный штемпель с датой гашения — 22 сентября 2022 года. Так почтовая атрибутика становится уникальной и получает особую филателистическую ценность.