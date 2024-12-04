На БПК «Адмирал Левченко» Северного флота организовали учение по радиационной, химической и биологической защите

По легенде учения, корабль попал в облако радиоактивных и отравляющих веществ.

Химикам-разведчикам нужно было обнаружить и обозначить загрязненные участки на верхней палубе корабля и надстройках. Затем измерить уровень и провести дезактивацию.

Также во время учения были отработаны действия дегазационных отделений, проведена санитарная обработка корабля.

Такие тренировки проводят на кораблях Северного флота регулярно.