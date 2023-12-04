На Центральном стадионе Мурманска впервые за два последних года залили каток

Отметим, что стадион - это объект спортивный, здесь оттачивают мастерство воспитанники конькобежной школы. А чтобы развить скорость, нужно поддерживать ледовое покрытие в идеальном состоянии.

Евгений Жиганов, тренер отделения конькобежного спорта МАУ СШОР №4 г. Мурманска: «Это первая наша тренировка. Первого декабря нам сделали подарок, мы вышли на лёд. Качество льда нам нравится, лёд очень гладкий».

Ранее мурманские конькобежцы тренировались в Ледовом дворце спорта, однако, там не хватало места для разгона, а на Центральном стадионе овал стандартный для этого направления.

Евгений Жиганов, тренер отделения конькобежного спорта МАУ СШОР №4 г. Мурманск: «Для скоростей, для результативности тренировочного процесса нам, конечно, необходим такой большой конькобежный овал».

На новой большой арене конькобежцы тренируются к соревнованиям «Заполярные коньки», старт которых намечен на середину декабря.

Но Центральный стадион - это ещё и место массовых катаний.

Алексей Попов, технический руководитель катка Центрального стадиона: «Поскольку наши дети-конькобежцы тесно связаны между собой, то сегодня у них первая тренировка, а вечером будет осуществлена вторая заливка льда и придут первые посетители на массовые катания».

Ледовая арена на Центральном стадионе будет работать по четвергам и пятницам с 18 часов, субботам и воскресеньям - с 16.00, а в праздничные дни с 15 часов до 10 часов вечера. Примечательно, что здесь сеансы будут длиться дольше всех с не лимитированным посещением по билету в течении сеанса.