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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.24 19:30

На Центральном стадионе профсоюзов прошёл чемпионат по каратэ города Мурманска

Соревнование были посвящены памяти Тимура Апакидзе, Героя России, легендарного лётчика.

150 спортсменов в кимоно, судьи и татами. Первенство по каратэ города Мурманска собрало юных и взрослых участников. Соревнования открыла председатель комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска Ирина Цыганкова:

- Хочу пожелать вам всем побед. И знайте, что проигрышей у вас никогда не будет.

Первенство провели в память о Герое России Тимуре Апакидзе, который первым из морских лётчиков в нашей стране совершил посадку на палубу авианосца «Кузнецов».

Это первые в сезоне соревнования по каратэ. Они покажут, кто из спортсменов будет представлять город на областном турнире.

Руслан Забиров, президент Федерации каратэ Мурманской области: «Так как это первые соревнования у нас в сезоне, то понятен интерес, ажиотаж. Сами спортсмены соскучились по боям, также тренеры соскучились по выступлениям своих учеников, поэтому у всех позитивное настроение».

Турнир был организован по двум традиционным программам: ката – демонстрация приёмов в поединке с воображаемым противником и кумите – свободный спарринг.

Главным судьей соревнований выступил тренер-преподаватель Детской юношеской спортивной школы №19, призёр чемпионата мира Роман Грязин.

Роман Грязин, главный судья турнира, тренер-преподаватель ДЮСШ №19 г. Мурманска: «Оценки разные есть. От трёх баллов – за иппон – удар ногой в голову или добивание, подсечка – это тоже три балла. Два балла даётся за удар ногой в корпус и один балл даётся за удар рукой либо в корпус, либо в голову. Правила ограничены контактом для здоровья детей. Это не мордобой, это вид спорта с большой буквы К – каратэ».

В турнире приняли участие и девушки, и юноши. В спорт многие ребята пошли с раннего возраста – с 5-6 лет.

Арсений Никитин, участник соревнований: «Мне нравится. Занимаюсь лет с пяти. Мама отдала посмотреть: понравится или нет. В итоге понравилось, занимаюсь уже почти десять лет».

Данил Мусин, участник соревнований: «Просто нравится. Это уже как стиль жизни. Каратэ хорошо воспитывает человека стремиться к чему-то, быть дисциплинированным, воспитанным».

Наталья Узун, участник соревнований: «Мне нравится».

Каратэ – это олимпийский вид спорта. Оно тренирует силу, выносливость и, что немаловажно, прививает дисциплину. Это особая философия жизни, которая учит сражаться не только с соперником, но и с самим собой.

Алексей Цивунин, тренер-преподаватель ДЮСШ №19 г. Мурманска: «Каратэ очень дисциплинирует. И в принципе, учеба у ребят становится намного лучше. Они и сами становятся намного лучше. В первую очередь, мы воспитываем людей, не только каратистов».

Лучшие каратисты по результатам турнира получили кубки и медали.

Это не последний турнир, сейчас спортсмены готовятся к главному первенству по каратэ России, которое состоится в Уфе.

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