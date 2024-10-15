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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.24 19:30

На центральной площади Мурманска начались работы по переустройству сетей и подготовки к будущему благоустройству

При этом строители не перекроют территорию вдоль проспекта Ленина, не затронут и остановку общественного транспорта. Отключений электроэнергии в домах так же обещают избежать.

Пять Углов освобождают от инсталляций и лавочек. Всё дело в том, что под главной площадью города собираются полностью обновить сразу две инженерные системы.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Мы понимаем, что система водоотведения с территории города – это очень важная функция. И эту функцию нужно поддерживать. А если уж поддерживать не удаётся, то её нужно восстанавливать. В связи с чем мы планируем выполнить работы по переустройству этой сети, чтобы в дальнейшем у нас по этому поводу никаких проблем не возникало».

Также замене подлежат линии электроснабжения, проходящие под площадью. Этот важный участок внутригородской сети питает жилые дома и социальные объекты в центре города.

Павел Хомутов, заместитель главного инженера Мурманской областной электросетевой компании: «Наша организация планирует произвести комплекс мероприятий по выносу существующих кабельных линий, проходящих по территории площади Пять Углов в целях грядущего благоустройства».

Вынос линий будет проводиться таким образом, что без света никто не останется. Работы поэтапны, а для подстраховки предусмотрена возможность переподключения от других трансформаторных подстанций. Это обеспечит непрерывное электроснабжение и снизит вероятность сбоев.

Что касается территории самой площади, то её перекроют на весь период работы.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства: «По периметру площади Пять Углов в соответствии с проектом организации дорожного движения будет установлено ограждение. Пешеходная зона вдоль проспекта Ленина от остановки общественного транспорта будет сохранена».

Работы невозможно выполнить без сопутствующего ущерба для природы. Однако, зелёные насаждения, которые придётся убрать для переустройства сетей, будут восстановлены. Взамен каждого спиленного дерева высадят пять новых.

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