На чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге спортсмен из Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал «золото»

Победу пловец одержал на дистанции 100 метров на спине. Его результат – 49 целых 33 сотых секунды. Данным результатом северянин выполнил норматив.

Всего в соревнованиях принимает участие 847 спортсменов. По результатам будут отобраны пловцы для участия в Чемпионате мира в Абу-Даби.

Ранее Павел Самусенко завоевал сразу три медали на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.