На Чукотке МЧС России подвело итоги масштабных учений «Безопасная Арктика-2025»

Так, в 10 регионах отработаны 19 практических вводных, решены 92 опытно-исследовательские задачи.

Специалисты продемонстрировали не только уровень своей подготовки к реагированию на потенциальные угрозы в труднодоступных и стратегически важных регионах, но и апробировали новые разработки и технику.

В деловой программе и Неделе безопасности для детей и молодёжи приняли участие свыше 60 тысяч человек.