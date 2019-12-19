День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.19 19:30
На Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»
Первую электроэнергию станция выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. Она будет обеспечивать светом и теплом жителей и предприятия региона.
Помимо этого мощности «Ломоносова» можно использовать для опреснения морской воды.
Напомним, строительство плавучей атомной теплоэлектростанции велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. После этого плавучий энергоблок отправился в Мурманск, где в него было загружено ядерное топливо.
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