На «День отдыха» приглашают на эти выходные!

Отдых – важная составляющая жизни каждого человека. Так считают и актёры Мурманского областного драматического театра.

Они приглашают зрителей провести приятное времяпрепровождение на «Дне отдыха» - так называется новый спектакль, премьера которого пройдёт уже на этих выходных.

В драмтеатре состоялась генеральная репетиция спектакля «День отдыха», который поставили по комедийной пьесе русского писателя и драматурга Валентина Катаева.

Николай Гадомский, режиссёр спектакля: «Мы подумали взять эту историю для того, чтобы действительно дать возможность нашим зрителям, мурманчанам и гостям Мурманска отдохнуть в этот день. Потому что спектакль для того и задумывался, чтобы наши земляки отдохнули».

Как утверждает довольный работой режиссёр, подготовка к спектаклю проходила «без сучка и задоринки». Команда для спектакля собралась очень слаженная, с ней было комфортно и легко работать.

Николай Гадомский, режиссёр спектакля: «Актёры, понятно, в этот момент не отдыхают – они работают, но от души, с задором и с большим желанием. Потому что им самим очень нравится этот материал. Это действительно потрясающая комедия».

Спектакль рассказывает зрителю о добросовестном агенте по снабжению, который приезжает в дом отдыха, надеясь там увидеть своего начальника и взять у него подпись на документ. Но для того, чтобы проникнуть внутрь, что совсем непросто, ему приходится притвориться мужем знаменитости, в следствии чего разворачивается череда комических ситуаций.

В постановке участвует 12 человек, среди них заслуженные артисты России: Александр Водопьянов, Владимир Равданович и Елена Царёва.

Елена Царёва, актриса Мурманского областного драмтеатра, заслуженная артистка России: «С открытым, с добрым, с радостным настроением надо приходить. Потому что это такой «островок счастья», скажем так. В нём совершенно нет отрицательных героев, все положительные».

Владимир Равданович, актёр Мурманского областного драмтеатра, заслуженный артист России: «Это очень светлая история, такие в наши дни нечасто встречающаяся. Это такое, знаете ли, яркое, очень радостное, эмоциональное, скажем так – красиво – пятно. Хотя это, возможно, не очень звучит, но, тем не менее, пятно света. «Луч солнца в тёмном царстве», если угодно, если вспомнить наших классиков».

Комедия хотя и наполнена атмосферой советского времени, но в ней также присутствуют и нотки современности. Поэтому новая постановка интересна будет как старшему, так и молодому поколениям.

Первые две премьеры пройдут уже в эти выходные.