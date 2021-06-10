День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.21 19:30
На День России, 12 июня, в центре Мурманска перекроют движение транспорт
С 00 часов 12 июня будет запрещено движение транспорта, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца на площади перед зданием гостиницей «Меридиан» - от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов; от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - от дома №24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов.
Также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Движение начнёт возобновляться вечером, поэтапно начиная с 20 часов.
Комментарии
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Последние комментарии
Простачок
10.06.21 21:12
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Сергей
09.06.21 00:50
Один вопрос: зачем ТАМ строят детсад, полный бред с местом постройки!!! Тот же БРЕД с новой школой, принудиловка с ПЕРЕХОДОМ в новую школу (для детей стресс). Как площадку благоустроить - спросим, ка
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
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