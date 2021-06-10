На День России, 12 июня, в центре Мурманска перекроют движение транспорт

С 00 часов 12 июня будет запрещено движение транспорта, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца на площади перед зданием гостиницей «Меридиан» - от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов; от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - от дома №24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов.

Также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Движение начнёт возобновляться вечером, поэтапно начиная с 20 часов.