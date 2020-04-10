На дне Белого моря ждут своих исследователе торговые суда

Специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества нашли в Белом море 11 затонувших кораблей. 6 из них оказались на дне в годы Первой мировой войны.

Это гражданские суда, которые разбились о скалы или подорвались на минах. Научный руководитель экспедиций Андрей Лукошков уточнил, что специалисты нашли 98-метровый американский грузовой пароход «Каролина», построенный в 1896 году, российско-финляндский пароход «Урания», который затонул в июне 1915 года. Также найдены погибшие в то же время на том же заграждении английские угольщики «Кап Антиб» и «Африкан Монарх» и норвежский пароход «Лисакер». Исследователи обнаружили английское судно «Друмлойст» с грузом леса.

Такие находки стали возможны благодаря совместным исследованиям специалистов Русского географического общества и Северного флота. Эксперты полагают, что найденные объекты обладают большим потенциалом для дальнейшего их исследования подводными археологами и историками. Большинство судов или хотя бы отдельные их части хорошо сохранились.