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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.22 19:30

На дне, или Как живут мурманчане в ветхом жилье

Сложно поверить, но даже в век цифровизации, современных технологий и глобальных перемен многие люди продолжают жить в нечеловеческих условиях: без элементарных удобств, в аварийных бараках с дырявыми крышами и кривыми полами. Для жителей дома номер 2 по улице Капустина всё это не страшный сон, а реальность, с которой приходится мириться ежедневно.

Дом №2 по улице Капустина создаёт впечатление ветхого и ненадёжного строения, другими словами, обычного барака. Здание было признано аварийным ещё в апреле 2017 года и это неудивительно: жильцы с каждым днём наблюдают, как растут трещины в стенах и вываливаются деревянные доски. Со стороны, действительно, может показаться, что дом пустует, однако, среди заколоченных окон виднеются и обжитые комнаты. В этих квартирах расположились пенсионеры, о существовании которых, как им кажется, забыл весь мир.

Татьяна Иванова, жительница дома №2 по улице Капустина: «Проблемы: люк постоянно открыт, слесарей мы вызывали, течёт, к крыльцу не подойти-не ступить. С палочкой хожу, чтобы не споткнуться, не соскользнуть, ледостопы одеваю. Вот такие проблемы!».

Татьяна Иванова - пенсионерка, проживает в этом доме уже 30 лет. Самый большой страх северянки – это пожар, который может вспыхнуть в любой момент из-за старой и некачественной проводки в квартире. Жилищники лишь разводят руками: дескать, вы собственники – вы и ремонтируйте, а если не хотите или не можете, то готовьте кругленькую сумму.

Татьяна Иванова, жительница дома №2 по улице Капустина: «Вызывала электрика. Пришёл электрик, говорит, что надо проводку менять. Я спрашиваю, какая стоимость будет проводки? Отвечает: 4 с лишним тысячи. Мне, пенсионерке, если бы я работала, то без проблем».

Волшебный сертификат о переселении из ветхого жилья пенсионерка получила ещё во времена правления мэра Алексея Веллера. И даже спустя много лет Татьяна Ивановна продолжает бережно хранить заветную бумажку, всё еще надеясь, что когда-нибудь она всё же пригодится:

- Вот тут написано: глава муниципального А.Б. Веллер, администрация города Мурманска Сысоев. Теперь Веллер в депутатах, что он там будет.

Частичное расселение прошло в 2020 году, однако, новое жилье получили далеко не все нуждающиеся. А некоторые соседи, которым все же улыбнулась удача, оставили после себя неприятные подарки.

Раиса Манило, жительница дома №2 по улице Капустина: «Из шестой квартиры женщина выехала, квартира пустая и там прорвало канализационную трубу, естественно, она засоряется периодически, раз в полгода точно. Последний раз, после нового года, мы не можем дождаться управляющую компанию, чтобы прочистили эту трубу, поэтому всё льется в подъезд, в мою квартиру №5, полы покрылись плесенью. Мы не можем добиться, чтобы к нам пришли и прочистили трубу».

Лестница, ведущая на первый этаж, вызывает по меньшей степени удивление, а по большей -ужас. Толстая ледяная корка превратила спуск по ступеням в увлекательный и очень опасный аттракцион. Пройти испытание на координацию и ловкость решили и мы.

Марина Шумилова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Спускаться по этой лестнице страшно и опасно даже мне, что уж говорить о пенсионерах, которые проживают в этом доме. Ну, хоть песком посыпано, однако, сделала это не управляющая компания, а сами жильцы».

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