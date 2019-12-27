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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.19 19:30

На дорогах Мурманска появился новогодний троллейбус

Общественный транспорт, оформленный в праздничном стиле, теперь будет курсировать по маршрутам №№ 3 и 4.

Украшать общественный транспорт к Новому году уже стало традицией в Мурманске. И вот праздничный троллейбус, украшенный иллюминацией и гирляндами, вновь вышел на линию.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Троллейбус будет один. Он ещё немного краской пахнет, потому что мы его специально оформляли, чтобы он вышел на маршрут за несколько дней до Нового года. Работать он будет до 14 числа. После этого мы гирлянды снимем, но с Новым годом он по-прежнему будет поздравлять мурманчан».

На этом сюрпризы не заканчиваются. В салоне пассажиров встречают Снегурочка и Дед Мороз. Их роли исполняют кондуктор и водитель. Конечно же, в таком образе праздничное настроение появляется у всех.

Татьяна Романенкова, водитель троллейбуса:  «Конечно, позитивное очень настроение. Всё яркое, красивое, красочное. Надеюсь, пассажиры тоже будут довольны, будут пользоваться нашими услугами».

Праздничный троллейбус будет ездить по дорогам города по 3-му  и 4-му  маршрутам и  выйдет на линию в новогоднюю ночь.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Всю новогоднюю ночь мы будем обслуживать мурманчан. В 23.20 с конечных остановок будут выходить уже новогодние троллейбусы и автобусы. В Новый год их будет работать 17 единиц».

Интервал движения общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января составит 15-17 минут. Точное расписание можно узнать на сайте АО «Электротранспорт».

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