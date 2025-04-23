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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.25 19:30

На дорогах Мурманска проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

В Мурманскую область пришла весна, дороги сухие, а это значит, что и обгон стал безопаснее. Но такой манёвр нужно совершать в строго отведенных для этого местах, чем некоторые водители пренебрегают.

Только завидев спецмашину с мигалками на дороге автолюбители снижают скорость и стараются следить за знаками. А о стоящих на обочинах патрулях в сообществе принято сообщать за несколько километров, моргая встречному потоку фарами. Так настоящих нарушителей никогда не выявишь, особенно водителей, которые не могут представить жизнь без обгонов, даже там, где это запрещено, например, через двойную сплошную. 

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «С 21 апреля по 25 апреля на территории города Мурманска проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» с использованием скрытого патрулирования. За истекший период сотрудниками госавтоинспекции уже были выявлены более 70 водителей и привлечены по статье 12.15 ч.4».

Данная статья гласит о нарушении правил дорожного движения при обгоне. Что дважды совершил водитель, сидящий за рулем иномарки, подвергая не только свою, но и жизни других водителей на дороге опасности.

Теперь автолюбителю грозит штраф в размере семи с половиной тысячи рублей или лишение прав до полугода. Это касается не только задержанного, но и всех водителей, нарушивших правила выезда на встречную полосу.

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