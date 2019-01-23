На дорогах Мурманской области продолжается профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

Уже привлечены к административной ответственности 182 водителя.

Выезд на встречную полосу при обгоне – самый опасный и рискованный манёвр. С 14 по 28 января на территории Мурманской области проводится скрытое патрулирование. За время проведения операции сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 182 водителя.

Законодательством за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Но на пятерых водителей такие меры не оказали воздействия, они совершили выезд на встречную полосу повторно. Санкция статьи за этот проступок предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок один год.

Инспекторы отмечают, что использование такой формы работы, приносит положительные результаты, снижается число ДТП с тяжкими последствиями, автолюбители совершают меньше грубых нарушений правил.