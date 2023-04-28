На дорогах Мурманской области в 2023 году появятся новые стационарные комплексы фотовидеофиксации соблюдения правил дорожного движения

Повышение безопасности дорожного движения – одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Цель проекта – не только обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, но и ликвидация мест концентрации ДТП, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения.

В Мурманской области по результатам аукционов заключён контракт на поставку новых 20 комплексов фотовидеофиксации. Они будут установлены по согласованию с органами ГИБДД в местах концентрации ДТП и потенциальных аварийно-опасных участках.